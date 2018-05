Seedorf vertrekt bij gedegradeerd Deportivo La Coruña

Seedorf was begin februari aangesteld als hoofdcoach van de Spaanse club, die er toen al slecht voorstond. Maar de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan kreeg zijn ploeg nauwelijks aan de praat. Na slechts twee overwinningen in dertien duels was de degradatie een feit. Seedorf neemt per 30 juni aanstaande, wanneer zijn contract afloopt, afscheid van Deportivo.



,,Het was een eer om de kleuren van een historische club als Deportivo te verdedigen'', zegt Seedorf op de site van de club. ,,Ik dank de voorzitter en de medewerkers voor hun steun deze maanden.''



Volgens voorzitter Tino Fernandez was het een genoegen om met een professional als Seedorf te werken. ,,Maar gezien de nieuwe uitdaging waar de club nu voor staat, gaan we op zoek naar een coach met een ander profiel. Een coach die ook de ervaring en kennis van de Spaanse eerste divisie met zich meebrengt.''



De degradatie en het daaropvolgende vertrek is opnieuw een knauw voor de trainersloopbaan van de man die als voetballer bijna uitsluitend successen kende. Seedorf stond in 2014 kortstondig aan het roer van AC Milan. In 2016 was hij een periode trainer van het Chinese Shenzhen Xiangxue. Bij bij beide clubs werd hij na enkele maanden ontslagen.