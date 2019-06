Seedorf vol vertrouwen: ‘Crisis over geld heeft de teamspirit versterkt’

Argentinië met hakken over de sloot door in Copa América na zege op Qatar

22:54 Argentinië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Copa América in Brazilië. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won vanavond in de Arena do Grêmio in Porto Alegre met 2-0 van Qatar, dat op uitnodiging meedoet aan het Zuid-Amerikaanse landentoernooi.