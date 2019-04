Seizoen voorbij voor Real-back Odriozola

Solskjaer verlegt focus bij Manchester United: ‘Er wacht ons een geweldige week’

14:22 Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn spelers bij Manchester United op het hart gedrukt de uitschakeling in de Champions League zo snel mogelijk te vergeten. De Engelse recordkampioen bleef steken in de kwartfinales, waarin FC Barcelona zowel op Old Trafford (0-1) als in Camp Nou (3-0) te sterk bleek.