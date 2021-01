Selectie AS Roma furieus na ontslag teammanager: ‘Iedereen verantwoordelijk voor zesde wissel’

Tweede fout dit seizoenEr is onenigheid bij AS Roma. Teammanager Gianluca Gombar is na de enorme fout van AS Roma, om in het bekerduel met Spezia (2-4 nederlaag na verlenging) zes keer te wisselen, ontslagen. Dit tot grote frustratie van de selectie.

AS Roma besloot na de 2-4 verloren wedstrijd in de Coppa Italia om Gianluca Gombar per direct te ontslaan. De teammanager werd verantwoordelijk gehouden voor de zesde wissel van de thuisclub. Er mag dit seizoen vijf keer gewisseld worden in de reguliere speeltijd. Bij sommige (beker)toernooien was er sinds afgelopen zomer ook al een zesde wissel toegestaan in de verlenging, maar dat bleek in de Italiaanse beker dus niet het geval.



Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport ging de spelersgroep gisterochtend bij de clubleiding verhaal halen om het ontslag van de jonge teammanager aan te vechten. De spelers vonden dat niet alleen Giombar verantwoordelijk is voor de fout. Pau Lopez, Lorenzo Pellegrini en Edin Dzeko namen volgens de krant het woord. Door de ophef werd de ochtendtraining naar de middag verplaatst.

Ook Roma-clublegende Daniele De Rossi nam het op voor zijn voormalig teammanager. De inmiddels gestopte middenvelder schreef: ,,Ik zal je altijd herinneren als de man die je was. Het was een professionele fout, dat niks verandert over de manier hoe wij jou allemaal kennen. Je was altijd een man met het hoofd omhoog, beleefd, respectvol, een goedhartig persoon.”

De Spaanse doelman Pau Lopez liet ook van zich horen op Instagram. In zijn verhaal (bericht dat 24 uur blijft staan) bedankte hij de manager voor zijn werk: ,,We zullen je missen, vriend”, eindigde de sluitpost.

Zesde wissel

Het ging in de verlenging van de bekerwedstrijd tegen Spezia mis in de 92ste minuut. Trainer Paulo Foncesca had al vier keer gewisseld. Toen zowel verdediger Gianluca Mancini als keeper Pau Lopez met rood van het veld werden gestuurd, brachten de Romeinen opnieuw twee wissels in: keeper Daniel Fuzato en verdediger Roger Ibañez kwamen voor Pedro Rodríguez en Bryan Cristante. Eerder waren Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Carles Perez en Edin Dzeko al ingebracht. Door de dubbele wissel aan het begin van de verlenging kwam de teller op zes, terwijl er maar vijf keer gewisseld mocht worden. Als Roma de wedstrijd had gewonnen, was Spezia naar verwachting alsnog aangewezen als winnaar.

Lorenzo Pellegrini wilde zijn coach Paulo Foncesca nog waarschuwen dat het team al te vaak had gewisseld, maar zonder succes:

Tweede keer

Het was de tweede administratieve fout van AS Roma dit seizoen. In de eerste competitiewedstrijd van dit jaar tegen Hellas Verona werd de niet-speelgerechtigde Amadou Diawara opgesteld. De nummer vier van de Serie A kreeg toen een reglementaire 3-0-nederlaag als straf, terwijl de wedstrijd in 0-0 was geëindigd.

Komende zaterdag spelen de Romeinen opnieuw tegen de nummer dertien van de Serie A. Naar verwachting zit Gombar dan niet op de bank bij de Romeinen. De clubleiding heeft nog niks bekend gemaakt over wie de nieuwe manager gaat worden. Jeroen Zoet zat in de bekerwedstrijd tegen Roma op de bank bij Spezia. Hij keepte dit seizoen pas twee wedstrijden.

Pau Lopez was een van de twee spelers die rood kreeg in het bekerduel.

