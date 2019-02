Sensatie in Dortmund: koploper verspeelt 3-0 voorsprong

Diezelfde sensationele uitslag stond afgelopen dinsdag, toen Bremen de thuisploeg uiteindelijk na strafschoppen uit de Duitse beker knikkerde, ook al op het bord. De 3-3 tegen Hoffenheim voelde voor de ploeg die Bayern Müchen dit seizoen van de troon wil stoten als een nog grotere nederlaag.

Volledig scherm Ongeloof bij uitblinker Jadon Sancho na het laatste fluitsignaal. © REUTERS

Ook zonder de geblesseerde topscorer Marco Reus en de zieke trainer Lucien Favre was er voor de thuisclub tot een kwartier voor tijd nog weinig aan de hand. Onder aanvoering van de 18-jarige Jadon Sancho, die de 1-0 maakte en een groot aandeel had in de twee andere treffers, liep Dortmund uit naar een ruime 3-0 voorsprong.

Sancho was een kwartier voor tijd zelfs dicht bij de 4-0. Na zijn schot op de paal sloeg Hoffenheim in de tegenaanval echter toe via invaller Ishak Belfodil: 3-1. Dortmund kreeg het vervolgens Spaans benauwd. Helemaal toen Pavel Kadérabek er met een uitstekende kopbal acht minuten voor tijd ook nog 3-2 van maakte. Belfodil ontpopte zich niet veel later tot supersub: 3-3.

Daarmee sloot Dortmund een rampzalige week af. De ploeg verspeelde voor de tweede keer op rij (vorige week werd het 1-1 in Frankfurt) twee punten en tussendoor volgde dus ook nog eens uitschakeling in de beker. Dortmund heeft na 21 duels 50 punten, 8 meer dan Bayern München dat een wedstrijd minder gespeeld heeft en vanavond tegen Schalke 04 nog kan inlopen.

Dortmund had in de eerste helft niets te vrezen van Hoffenheim. Sancho zorgde na een eentwee met Lukasz Piszczek voor de verdiende voorsprong. Vlak voor rust stond hij ook aan de basis van de 2-0. Zijn uithaal kon nog worden gekeerd door Hoffenheim-doelman Oliver Baumann, maar in de rebound kon Mario Götze de bal eenvoudig over de lijn duwen.

Volledig scherm Toen er nog niets aan de hand was voor Dortmund: Jadon Sancho (l) heeft de koploper op 1-0 gezet. © BSR Agency

Pas na rust beet Hoffenheim na een dubbele wissel eindelijk van zich af en kreeg de thuisclub het lastig. Doelman Roman Bürki hield zijn ploeg in het eerste kwartier van de tweede helft echter overeind met knappe reddingen op schoten van de ijzersterke spits Joelinton en invaller Ishak Belfodil.

Daarna was het weer de beurt aan Sancho en Götze, die met een heerlijke combinatie aan de basis stonden van de 3-0 van Raphaël Guerreiro. De paal stond niet veel later een tweede treffer van Sancho in de weg, waarna Hoffenheim in de tegenaanval scoorde via Belfodil. Het bleek de inleiding van een sensationele comeback die in Dortmund nog lang zal nadreunen.