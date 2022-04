Sensatie in München: Villarreal en Arnaut Danjuma knikkeren Bayern uit de Champions League

In de halve finales neemt Villarreal het op tegen Liverpool of Benfica. Virgil van Dijk en co verdedigen morgen in Lissabon een 3-1 voorsprong tegen de beul van Ajax.

De strijd tussen beide ploegen leek een vervolg te krijgen door middel van een verlenging, maar daar dacht invaller Chukwueze. De Nigeriaan was in de 88ste minuut, toen Danjuma al gewisseld was, het eindstation van een counter en werkte de 1-1 tegen de touwen. De thuisploeg deed in de blessuretijd nog een alles-of-niets-poging, maar zonder succes.



Villarreal zorgde zo voor enorme sensatie door de Duitse titelfavoriet uit te schakelen. Over twee wedstrijden winnen de Spanjaarden met 2-1 van de recordkampioen van Duitsland, want vorige week was Danjuma de matchwinner in Estadio de la Cerámica.