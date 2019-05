Sensationele goal Kompany houdt opgelucht Man City op titelkoers

Manchester City is weer een stapje dichter bij het Premier League-kampioenschap. De ploeg van manager Pep Guardiola heeft de koppositie weer overgenomen van Liverpool, dankzij een benauwde 1-0 thuiszege op Leicester City. Met een absolute wereldgoal was Vincent Kompany in de voorlaatste speelronde de reddende engel.

The Citizens strijden al maanden met Liverpool, in wat inmiddels een bloedstollende titelstrijd is geworden. Tot vanavond had de ploeg uit Manchester twee punten en een wedstrijd minder dan de concurrent. Met voor beide ploegen nog één duel te gaan is het gat nu dus één punt, in het voordeel van het Manchester City.

In het Etihad Stadium verstopten The Foxes zich in de openingsfase echter allerminst, de eerste grote kans was dan ook voor Leicester. Na een rush over de rechterkant kapte Ricardo Pereira zichzelf vrij, maar zijn gevaarlijke schot werd geblokt. Bij City liep het niet, wat tot frustratie leek te zorgen bij David Silva. Hij had geluk dat hij slechts geel kreeg voor een tackle op de achillespees van Youri Tielemans.

Na een halfuur was het aan de andere kant juist Leicester dat ontsnapte. Sergio Agüero kopte de bal richting doel, maar via de lat en daarna de hand van keeper Kasper Schmeichel bleef de bal nét voor de lijn.

Kruising

Halverwege stond het dan ook 0-0, een stand die ook na de pauze lang op het bord bleef staan. Het leidde tot onrust bij Manchester City, dat aandrong. Leroy Sané kwam als invaller binnen de lijnen, terwijl er kansen waren voor Raheem Sterling en Ilkay Gündogan. Ook had Schmeichel een wereldredding in huis op een enorme kans voor Agüero.

Het leek een rampzalige avond te gaan worden voor de thuisploeg, totdat oudgediende Kompany twintig minuten voor tijd ingreep. De aanvoerder kreeg de bal ruim buiten de zestien in zijn voeten, legde het speeltuig even goed voor zijn rechter en besloot van grote afstand uit te halen. De Belgische centrumverdediger beukte de bal vervolgens werkelijk weergaloos stijf in de kruising: 1-0. Daar bleef het ook bij, ondanks een late kans van Leicester-invaller Kelechi Iheanacho (ex-Manchester City).