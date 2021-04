Sergio Ramos loopt nieuwe blessure op in aanloop naar duels met Liverpool en Barcelona

Ramos begon gisteravond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo (3-1 winst), maar mocht in de 86ste minuut nog wel invallen van bondscoach Luis Enrique. Ramos is zestien jaar na zijn debuut in de nationale ploeg hard op weg naar het interlandrecord van Ahmed Hassan, die 184 keer uitkwam voor Egypte. Ramos mocht dus een interland bijschrijven, maar in zijn cooling-down na de wedstrijd liep hij een kuitblessure op. Zijn club Real Madrid zal het in de zware maand april opnieuw moeten doen zonder de ervaren verdediger. De verdediger uit Camas stond van 15 januari tot 10 maart al aan de kant met een blessure aan zijn meniscus, waaraan Ramos moest worden geopereerd. De tien wedstrijden die hij daardoor moest missen was voor Ramos de langste blessure in zijn loopbaan.



Op Instagram deelde Ramos vanmiddag zijn verhaal. ,,De waarheid is dat ik een paar behoorlijk zware weken heb gehad. Een blessure is altijd een op fysiek en emotioneel gebied altijd zwaar. Gelukkig voel ik me sinds een paar dagen beter, maar zowel in het voetbal als in het leven speelt pech helaas een rol. Gisteren, na de wedstrijd tegen Kosovo, was ik nog aan het trainen op het veld en ging het mis met mijn kuit. Vandaag ben ik onderzocht en inmiddels is duidelijk dat ik een spierblessure heb", schrijft Ramos. ,,Als er iets is dat me pijn doet, is het niet in staat te zijn om het team te helpen in deze zware wedstrijden van de komende weken en ook niet in staat te zijn om de liefde en energie terug te geven op het veld. Ik kan niets anders doen dan eerlijk spreken, hard werken en het team aanmoedigen met mijn hele hart en ziel.”