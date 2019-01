Sergio Ramos neemt Real bij de hand

Sergio Ramos was de grote man bij Real. De aanvoerder maakte kort na de rust ook de 2-1 met een prachtige strafschop à lá Panenka. Girona, de nummer 12 van La Liga, had in de achtste finale eerder deze maand indruk gemaakt door Atlético Madrid uit te schakelen (1-1 en 3-3).

Eerder op de avond hielden Espanyol en Real Betis elkaar op 1-1 in het RCDE Stadium in Cornellà de Llobregat. Nadat Borja Iglesias de thuisploeg op voorsprong had gezet, kwamen de bezoekers in de slotfase via Antonio Sanabria naast Espanyol. De return is volgende week in Sevilla.



Bekijk hieronder de samenvatting van Espanyol-Real Betis