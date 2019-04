Sergio Ramos nog langer aan de kant bij Real Madrid

Spurs-spits Kane heeft zware enkelbles­su­re

11 april Harry Kane heeft in het duel met Manchester City in de Champions League van afgelopen dinsdag een flinke blessure aan de banden van zijn linkerenkel opgelopen. Zijn club Tottenham Hotspur meldde echter niet hoe lang de Engelse international uitgeschakeld zal zijn. De Londense club hoopt in de loop van de week meer informatie daarover te hebben.