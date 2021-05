Sergio Ramos opnieuw geblesseerd, captain mist topper tegen Sevilla

Ramos is nu geblesseerd aan zijn hamstring in zijn linkerbeen. De aanvoerder van Real Madrid deed woensdagavond nog mee in de halve finale van de Champions League, waarin Chelsea met 2-0 won op Stamford Bridge en zich zo plaatste voor de finale tegen Manchester City. Hij leek in die wedstrijd al niet helemaal fit, maar maakte toch de negentig minuten vol. Ramos speelde dit seizoen pas 21 wedstrijden in alle competities. Hij stond sinds januari al aan de kant met een meniscusblessure (10 wedstrijden), een spierblessure (9 wedstrijden) en corona (3 wedstrijden).



De 35-jarige verdediger uit Camas is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Real Madrid. De Spaanse recordkampioen en Ramos komen maar niet tot een akkoord over een nieuwe verbintenis. Ramos wil een nieuw (en verbeterd) contract voor minimaal twee jaar, Real Madrid houdt vast aan hetzelfde contract voor één jaar. Het is beleid van De Koninklijke dat ervaren spelers steeds een nieuw éénjarig contract tekenen, maar Ramos is van mening dat hij vanwege zijn enorme staat van dienst voor Real Madrid een betere aanbieding verdient.