Serie A krijgt toestemming: herstart competitie op 20 juni

De competitie werd op 9 maart stilgelegd, clubs in de hoogste afdeling moeten nog twaalf of dertien wedstrijden afwerken. Kampioen Juventus met Matthijs de Ligt in de gelederen is lijstaanvoerder met slechts een punt voorsprong op Lazio. Nummer drie Internazionale met Stefan de Vrij heeft negen punten minder dan Juventus. De wedstrijden Atalanta Bergamo-Sassuolo, Internazionale-Sampdoria, Torino-Parma en Hellas Verona-Cagliari worden nog ingehaald. Die duels werden uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië, vlak voordat de hele competitie werd stopgezet. Een week eerder dan de Serie A begint de herstart van het seizoen met return van de halve finales in de Coppa Italia tussen Napoli en Internazionale en AC Milan en Juventus. De finale is dan op 17 juni.

Lang was de herstart van de competitie nog onzeker in Italië dat één van de zwaarst getroffen landen in Europa is. Ook veel voetballers werden getroffen door het coronavirus. Met name in het noorden van het land waar veel clubs uit de Serie A vandaan komen. Premier Giuseppe Conte was dan ook lange tijd voorzichtig. Hij wilde garanties van het gezondheidscomité. Maar vorige week waren de clubs al begonnen met groepstrainingen. ,,Italië krabbelt op en het is alleen maar goed dat het voetbal dat nu ook gaat doen”, zegt Spadafora. Mochten er een nieuwe golf van besmettingen komen dan liggen er scenario’s klaar om de competitie via play-offs af te maken of definitief te staken.