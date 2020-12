Serie C-club met 9 man aan aftrap na corona-uitbraak: ‘Schande’

Een opmerkelijke wedstrijd gisteren op het derde niveau in Italië. Casertana, de nummer zestien van de Serie C, speelde door een corona-uitbraak (15 gevallen) met slechts negen man het duel met concurrent Viterbese. Casertana is boos op de Lega Pro en de tegenstander dat de wedstrijd toch moest doorgaan.

Het was even wennen voor het Italiaanse Casertana aan het begin van de wedstrijd tegen Viterbese. Hoe kan je het best spelen met negen spelers? De Italianen verdedigden als beesten en het lukte om de schade te beperken. Viterbese scoorde in de eerste helft slechts één keer, in de tweede helft liep de concurrent uit en werd het uiteindelijk, onder meer door een penalty, 3-0. Door de zege klom Viterbese over Casertana heen naar de 14de plaats.

Casertana sprak na de wedstrijd van een schande. Want naast dat er vijftien spelers afwezig waren, liepen er tussen de negen spelers op het veld mogelijk ook besmette spelers. De voetballers waren voor de wedstrijd getest via een sneltest, maar Casertana trekt deze uitslagen in twijfel: ,,We beschikten over spelers die koortsig waren, ondanks een negatieve uitslag in de laatste testcyclus. Het is een gevaar voor henzelf en voor alle anderen dat deze spelers in actie kwamen.”

De wedstrijd moest doorgaan van de competitie, anders zouden sancties volgen: ,,In deze situatie was iets meer sympathie van de tegenstander op zijn plaats geweest. We hoorden een paar uur voor de wedstrijd pas dat Viterbese weigerde om de wedstrijd opnieuw te plannen. Ook de Lega Pro gaf geen gehoor en achtte uitstel niet noodzakelijk. We hadden meer respect gewenst voor de echte hoofdrolspelers van deze sport, degenen die elke dag het veld staan en geld verdienen voor gezin. Het is een beschamend signaal naar de hele gemeenschap dat voetbal koste wat het kost doorgaat, ook al schaadt dat de volksgezondheid”, eindigt Casertana het statement.

Casertana citeerde coach Federico Guidi na de wedstrijd op Instagram: ,,Jammer dat persoonlijke interesses de voorkeur krijgen boven de volksgezondheid.”

