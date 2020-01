Setién volgt bij Barcelona ontslagen Valverde op

Crisis

De crisis hing al in de lucht na de nederlaag tegen Atlético Madrid in de strijd om de Spaanse Super Cup, maar na een gesprek eerder vandaag met voorzitter Josep Maria Bartomeu is het echt gedaan voor Valverde. Hij deed het cijfermatig niet eens heel slecht als hoofdtrainer bij de Catalanen. Na 19 duels staat het team, weliswaar op doelsaldo, bovenaan in de Spaanse La Liga en komen ze ook na de winterstop uit in de Champions League. Toch was er veel kritiek vanuit verschillende kanten. In de Champions League ging het de club onder hem minder af: in 2018 bleek AS Roma in de kwartfinales te sterk, vorig seizoen werd Barcelona uitgeschakeld door Liverpool. Vooral het vertoonde spel en de rol van Frenkie de Jong lagen onder een vergrootglas. Valverde is de eerste coach van de Catalanen die zijn ontslag kreeg na Louis van Gaal in januari 2003.