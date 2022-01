Sevilla en Real Betis voeren achter Real Madrid hevigste strijd in tijden uit

Door Marijn Abbenhuijs



Zie de opluchting in een goedgevuld Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De ontlading bij doelpuntenmaker Oliver Torres. De manier waarop een uitgelaten Lucas Ocampos het publiek in het zuiden van Spanje opzweept richting de slotfase van een moeizaam duel met Celta de Vigo. De aanwezigheid van supporters maken de wedstrijden in La Liga al een stuk meer beladen dan de duels in de eredivisie. Maar in Sevilla is de spanning momenteel heviger dan het in tijden is geweest.