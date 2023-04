Sevilla klaagt over vele kaarten in La Liga en eist onderzoek: ‘Iets dat in ieder geval opvalt’

Aanleiding is het duel van gisteren, waarin Sevilla tegen Celta de Vigo al binnen twintig minuten met een man minder kwam te staan na twee keer geel voor Pape Gueye. De club gaf vervolgens in de slotminuten een 2-0-voorsprong weg: 2-2. Sevilla eindigde het heetgebakerde duel met negen spelers: diep in blessuretijd kreeg Marcos Acuña direct rood.

Sevilla trekt de vergelijking met de Premier League. ,,De algemene gegevens van de Spaanse competitie moeten tot dringende bezinning leiden. In de Premier League, met meer gespeelde wedstrijden, zijn tot nu toe 29 rode kaarten gegeven; in La Liga, 108. Meer dan drie keer zoveel. Iets dat in ieder geval opvalt. Van Sevilla FC eisen we dat deze gegevens worden geanalyseerd.”



Sevilla is bezig aan een moeizaam seizoen in de Spaanse competitie. De club is nog altijd niet zeker van handhaving op het hoogste niveau. Sevilla zit nog wel in de Europa League: in de kwartfinales wacht een tweeluik met het Manchester United van trainer Erik ten Hag.