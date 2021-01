Sevilla komt tegen Alavés op het nippertje goed weg

Door de overwinning klimt Sevilla van de zesde naar de vierde plaats, dat aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-deelname. Al na drie minuten kwam Sevilla op voorsprong door een treffer van Youssef En-Nesyri, die in het strafschopgebied werd gevonden door Jésus Navas. Amper negen minuten later maakte Edgard Mendez alweer met een kopbal gelijk. Na een half uur tekende Suso voor de 1-2.



In de slotfase gebeurde er nog van alles. Ximo Navarra dacht de bevrijdende 1-3 te hebben gescoord, maar na het beraden van de videoscheidsrechter werd het doelpunt afgekeurd vanwege hands. Sevilla leek in de absolute slotfase zelfs nog naast de winst te grijpen toen Jules Kounde de bal met de hand raakte in het strafschopgebied en Joselu in blessuretijd een penalty mocht nemen, maar doelman Bono keerde zijn inzet.