Sevilla maakt na invalbeurt Luuk de Jong achterstand goed bij Celta

PSG blijft met basisklant Bakker en invaller Simons in spoor van koploper Lille

10 april Paris Saint-Germain blijft in het spoor van Lille. Het gat is weer teruggebracht tot drie punten, nadat de ploeg van Mauricio Pochettino met 1-4 won bij RC Strasbourg. De 20-jarige linksback Mitchel Bakker uit Purmerend deed de hele wedstrijd mee bij PSG. De 17-jarige middenvelder Xavi Simons viel in de 88ste minuut in voor zijn debuut in de Franse competitie.