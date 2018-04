Sevilla zint op maatregelen na afgang tegen Barcelona

Castro zei nog niet dat Montella moet wijken. ,,Op dit moment is het zaak rustig te blijven en na te denken over wat het beste is voor de club'', aldus de voorzitter, die vreest voor een roemloos seizoen. Sevilla is uitgeschakeld in de Champions League, verloor dus de bekerfinale en staat zevende in de Spaanse competitie. Plaatsing voor de Europa League, het toernooi dat Sevilla vijf keer won, lijkt ver weg.