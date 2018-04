Simeone maakt met hattrick hard einde aan titeldroom Napoli

Serie AGiovanni Simeone (22) heeft een einde gemaakt aan de titeldroom van Napoli. De Argentijnse spits maakte vanavond een hattrick in de 3-0 overwinning voor La Viola, waardoor het gat van Napoli op Juventus nu vier punten is met nog drie duels te gaan.

Gisteravond rond 22.00 uur was het nog groot feest in de bars en straten van Napels, waar duizenden Napoli-fans vol hoop keken naar de Derby d'Italia tussen Internazionale en Juventus. Internazionale kwam met tien man op een 2-1 voorsprong, maar Juventus won door goals in de 87ste en 88ste minuut alsnog met 2-3. Daarom moest Napoli vandaag de lastige uitwedstrijd bij subtopper Fiorentina winnen om het gat op één punt te houden, maar daar slaagde de ploeg van trainer Maurizio Sarri niet in.

Volledig scherm Verdriet bij de spelers van Napoli. © Photo News

Koulibaly van held naar schlemiel

Volledig scherm Giovanni Simeone viert zijn tweede treffer van de avond. © Photo News Al na acht minuten kreeg Kalidou Koulibaly een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler. De Senegalese verdediger was vorige week nog de grote held bij Napoli vanwege zijn winnende goal in blessuretijd in de uitwedstrijd bij Juventus (0-1), maar vandaag moest Napoli het dus ruim 82 minuten zonder hem doen. Dat gemis was duidelijk zichtbaar. In de 34ste minuut bracht Giovanni Simeone (zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone) de thuisploeg uit Florence op voorsprong in het uitverkochte Stadio Artemio Franchi.

Met zijn 2-0 in de 62ste minuut dompelde Simeone de spelers en supporters van Napoli compleet in rouw. In blessuretijd maakte Simeone zelfs nog zijn derde treffer van de avond. Napoli speelt in de laatste drie speelrondes in de Serie A nog tegen Torino (thuis), Sampdoria (uit) en Crotone (thuis). Juventus speelt in de jacht naar de zevende landstitel op rij nog tegen Bologna (thuis), AS Roma (uit) en Hellas Verona (thuis). Op woensdag 9 mei speelt Juventus ook nog de Italiaanse bekerfinale tegen AC Milan.

Fiorentina blijft ondanks de zege negende in de Serie A, maar is nog altijd in de race voor een ticket voor de Europa League. Het gat naar de huidige nummer zes (Atalanta Bergamo) is vier punten. Na het overlijden van aanvoerder Davide Astori op zondag 4 maart won Fiorentina liefst vijf keer op rij, maar uit de afgelopen drie duels werd slechts één punt behaald.



Voor Napoli lijkt het voorlopig dus te blijven bij twee landstitels, die in de seizoenen 1986/1987 en 1989/1990 werden behaald onder aanvoering van clublegende Diego Armando Maradona.

Volledig scherm Giovanni Simeone viert zijn tweede goal tegen Napoli. © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Dries Mertens. © AP