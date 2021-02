Simpele zege koploper Man City in aanloop naar topper tegen Liverpool

De bezoekers kwamen op Turf Moore al in de derde minuut op voorsprong dankzij Gabriel Jesus, die zijn hoofd tegen de bal zette na halfslachtig ingrijpen van Burnley-doelman Nick Pope. Na de 0-2 van Raheem Sterling (op aangeven van Ilkay Gündogan) kon City wat gas terugnemen, wetende dat Burnley aanvallend onmachtig was.

De succesreeks van Manchester City is vooral te danken aan de hechte defensie. In de afgelopen negen wedstrijden werd maar liefst acht keer de nul gehouden. Alleen Callum Hudson-Odoi van Chelsea wist een keer tegen te scoren, al had die treffer diep in blessuretijd weinig waarde: 1-3.