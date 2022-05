‘Slapende’ Silvio Berlusconi (85) keert met AC Monza terug in Serie A na spektakel in Pisa

Silvio Berlusconi won als voorzitter van AC Milan alles wat hij zich maar kon wensen, maar ook op 85-jarige leeftijd valt er nog een feestje te vieren voor de voormalig premier van Italië. Zijn club AC Monza is zondagavond voor de eerste keer in de clubhistorie gepromoveerd naar de Serie A.

AC Monza won vanavond na verlenging met 3-4 van Pisa, de club waar Wim Kieft en Mario in het verleden nog voor speelden. Monza won de heenwedstrijd voor eigen publiek donderdag al met 2-1. Vanavond maakte Pisa in de 90ste minuut de 3-2, waardoor er een verlenging kwam in de Arena Garibaldi, vlakbij de Toren van Pisa. Daarin maakte eerst Luca Marrone de 3-3 en vervolgens maakte de Deense spits Christian Gytkjær zijn tweede treffer van de avond: 3-4.

De Associazione Calcio Monza werd al in 1912 opgericht en was in de jaren 60 en 70 al enkele keren dichtbij promotie naar de Serie A, maar komend seizoen zal de club uit het stadje ten noorden van Milaan dan eindelijk op het hoogste niveau van Italië gaan uitkomen.

Na Silvio Berlusconi’s overname van de club in 2018 keerde Monza in 2020 terug naar de Serie B na een afwezigheid van 19 jaar. Vorig jaar kwam de club al dichtbij promotie naar de Serie A, maar vanavond bereikte de club dan eindelijk voor het eerst in hun geschiedenis promotie naar de Serie A. Monza speelt haar thuiswedstrijden in het Stadio Brianteo, waar plek is voor zo'n 10.000 toeschouwers.

Bekende namen in de selectie zijn Gastón Ramírez (43 interlands voor Uruguay), Luca Caldirola (31 interlands voor Jong Italië) en Giulio Donati (26 interlands voor Jong Italië). Coach van Monza is Giovanni Stroppa, die van 1986 tot 1991 speler van AC Milan was en al twaalf jaar trainer is van clubs in de Serie A en Serie B.

Berlusconi werkt bij Monza samen met zijn jongere broer Paolo en zijn werkvriend Adriano Galliani, die altijd zijn rechterhand was bij AC Milan. Berlusconi was vier keer de premier van Italië. Voor het eerst was hij dat in 1994 en voor het laatst in 2011.

Van 1986 tot 2017 was hij de voorzitter van AC Milan. Onder zijn bewind won de club acht keer de Serie A en was het vijf keer de beste van Europa, mede dankzij Nederlandse spelers als Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit en later Clarence Seedorf. Dit seizoen werd Milan voor het eerst in elf jaar weer eens kampioen in de Serie A.

