Slavia Praag verlaat Rotterdam met schaamrood op de kaken: ‘Meest rampzalige prestatie van het seizoen’

,,Dit overkomt ons bijna nooit. Dit zijn juist onze wapens: agressie en veel rennen. Ik wist eerlijk gezegd niet hoe we het om konden draaien en wist niet wat ik ermee aan moest op het veld. Ik hoopte snel op het einde van de eerste helft, want veranderingen in de rust waren echt nodig", aldus Holes, die met een goal in de tweede helft de spanning terugbracht. Verder dan 2-1 liet Feyenoord het echter niet komen.

Ook coach Jindrich Trpisovský was totáál niet gediend van wat zijn ploeg had laten zien tegen Feyenoord: ,,Ik schaam me voor wat we hier hebben laten zien. De tegenstander was uitstekend en van een zeer goede kwaliteit, maar daar droegen wij ook aan bij. Dit is absoluut de meest rampzalige prestatie van het seizoen. Anderzijds wisten we dat we een moeilijke wedstrijd en tegenstander tegemoet gingen. Daar waren we op voorbereid, maar niets werkte. We waren voor Feyenoord slechts een zwakke sparringspartner. We leken wel wanhopig. We kregen een lesje in pressing en agressie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De coach van Slavia Praag hoopte na rust nog op een gelijkspel, maar hij zag hoe het bij die ene Tsjechische goal bleef: ,,We hadden de kans, maar het zou wel heel oneerlijk zijn geweest als we hier nog een punt hadden gepakt. Ik was woedend in de rust. We waren bang om in deze ambiance tegen deze tegenstander te spelen. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Net als Tomás heb ik gebeden dat de eerste helft heel snel voorbij was. Tot die tijd konden we niets tegen elkaar zeggen. We waren machteloos en waardeloos. Maar nogmaals, de tegenstander speelde ook geweldig.”

AZ

Overigens was Slavia Praag niet de enige Tsjechische club die onderuit ging in Nederland. Ook Jablonec reisde puntloos weer terug naar Tsjechië na het uitduel met AZ (1-0), mede omdat Martin Nespor een gigantische kans miste: ,,Als ik had gescoord, had de wedstrijd er heel anders uitgezien. Mijn excuses. De jongens steunden me, maar het gaat hier om voetbal, niet om leven of dood. Ik speelde in een prachtig stadion en niemand zal m'n hoofd eraf rukken, maar het spijt me wel voor het team", aldus de pechvogel van de avond.

Volledig scherm Martin Nespor in duel met Hatzidiakos. © ANP

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.