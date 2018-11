Smullen: De drie mooiste goals van Arsenal in oktober

FI­FA-baas: Meedoen aan Super League betekent geen WK voor die spelers

17:35 Gianni Infantino is fel tegen de oprichting van een competitie voor Europese topclubs. De voorzitter van de FIFA zei woensdag tijdens een persconferentie in Zürich dat als het toch zover komt, het mogelijk is dat spelers van die clubs niet met hun land mee mogen doen aan het wereldkampioenschap.