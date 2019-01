Solari koestert verguisde Benzema

Met twee doelpunten was Benzema gisteravond weer belangrijk voor de 'Koninklijke' in de gewonnen uitwedstrijd tegen Espanyol (2-4). ,,Ik hoorde dat de naam Karim gul en vrijgevig betekent'', zei Solari. ,,Zo voetbalt hij ook. Benzema werkt altijd hard en maakt zijn medespelers beter.‘’

Met vijftien doelpunten in alle competities is de 31-jarige Benzema dit seizoen de meest trefzekere speler bij Real Madrid. ,,Hij was spectaculair goed tegen Espanyol'', zei Solari. ,,Onze fans moeten van hem genieten. Hij scoorde weer twee keer, maar met zijn werklust is hij altijd belangrijk voor ons.''



Real Madrid heeft zich inmiddels aardig herpakt van een slechte start van het jaar. De ploeg van Solari won vijf van de laatste zes wedstrijden. Op 13 februari komt het sterrenensemble uit Madrid naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League.