Solari onzeker over baan: ‘Spelers brachten niet wat ze moeten brengen’

AS Roma bevestigt: Ranieri nieuwe coach van Kluivert en Karsdorp

8 maart AS Roma heeft de komst van Claudio Ranieri (67) als nieuwe coach bevestigd. De Italiaan volgt bij de Romeinse club Eusebio Di Francesco op, die eerder in de week aan de kant werd gezet na het verlies bij FC Porto in de Champions League. Ranieri, die tussen 2009 en 2011 ook al bij Roma werkte, heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend.