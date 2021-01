Solskjaer geeft Van de Beek voorlopig weinig hoop: ‘Ik stik van de middenvelders’

Door Geert Langendorff



Donny van de Beek (23) kreeg een dag voor de halve finale van strijd om de League Cup op Old Trafford tegen Manchester City een weinig hoopvolle boodschap van coach Ole Gunnar Solskjaer. De middenvelder, in de zomer voor 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, moet zich van de Noor in het resterende deel van het seizoen blijven schikken in een rol als reserve bij Manchester United. Van de Beek heeft in zijn eerste halfjaar bij United slechts 760 minuten gespeeld, vrijwel evenredig verdeeld over de Premier League (249 minuten in tien duels), Champions League (276 minuten in zes duels) en League Cup (235 minuten in drie duels).



,,Donny heeft goed gespeeld als hij de kans kreeg", reageerde Solskjaer op vragen over de situatie van de Nederlander. ,,We trekken soms te snel de conclusie, dat iemand is mislukt. Maar we kunnen aan Victor Lindelöf en Fred zien dat het soms wat meer tijd vergt. Nu zijn ze enorm belangrijk. Voor Donny zal hetzelfde opgaan.”



Solskjaer liet weten dat Van de Beek zich in de hiërarchie omhoog moet knokken. ,,Hij kwam tussen een groep middenvelders met kwaliteit. Donny concurreert met Bruno Fernandes, Juan Mata, Jesse Lingard. Ik stik van de nummer 10's, heb een ruime keuze uit centrale middenvelders als Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay en Fred. Donny deed het goed als hij in het veld kwam."