Solskjaer heeft eerste prijs als United-coach binnen, Rashford speler van de maand

Solskjaer, oud-speler van de ‘Mancunians’, werd op 19 december aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho. De eerste tien wedstrijden onder de Noor leverden negen overwinningen op. ManUnited liet alleen tegen Burnley punten liggen (2-2). De recordkampioen van Engeland is opgeschoven naar de vijfde plaats in de Premier League en heeft de vierde plek, die aan het einde van het seizoen een ticket voor de Champions League oplevert, binnen handbereik.



Het levert Solskjaer een individuele onderscheiding op. De oud-spits benadrukte echter dat het een succes is van de hele club. ,,Het betekent dat we het team van de maand zijn, de staf en de spelers samen. We doen het goed. We willen wedstrijden winnen en klimmen op de ranglijst. Dit is pas het begin.” Solskjaer kreeg de voorkeur boven Sean Dyche (Burnley) en Ralph Hasenhüttl (Southampton).



Solskjaer was niet de enige Mancunian die in de prijzen viel. Marcus Rashford werd verkozen tot speler van de maand. De aanvaller was in de vier wedstrijden van United, drie keer trefzeker. Dit seizoen wist de 21-jarige Rashford al negen doelpunten te maken en zes assists af te geven.