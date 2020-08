Solskjaer: ‘ManUnited heeft versterking nodig’

Voor het derde jaar op rij won United geen prijzen; dit seizoen verloor de club ook al in de halve finales van de League Cup en FA Cup. In de Premier League eindigde de ploeg als derde. ,,De selectie heeft versterkingen nodig. We kijken ook wel degelijk naar nieuwe spelers, maar of er ook transfers komen kan ik niet zeggen. We moeten alweer snel omschakelen naar het nieuwe seizoen en willen echt 100 procent zeker zijn als we een deal sluiten", aldus Solskjaer, die zijn ploeg veel kansen zag missen tegen Sevilla. ,,Terwijl we de spelers hebben die het kunnen afmaken. We speelden uitstekend bij vlagen en creëerden kansen, maar kregen niet de goal die we verdienden.”