Solskjaer spreekt nog niet over ‘top vier’ bij thuiskomst op Old Trafford

Solskjaer speelde tussen 1996 en 2007 bij Manchester United waarin hij 126 keer scoorde in 366 wedstrijden. Nu keert hij als ‘caretaker’ terug op Old Trafford. Als opvolger van Mourinho moet de 45-jarige Noor proberen om United naar een plek in de top vier van de Premier League te loodsen. In de tussentijd zoekt het bestuur van The Red Devils naar een coach die de managerstaken in de zomer definitief kan overnemen.



,,Ik hoefde er als speler geen moment over na te denken om hier te tekenen en nu weer niet. Het is een enorme eer", aldus Solskjaer, die het nog niet over een langer verblijf in Manchester wilde hebben. ,,Als je gevraagd wordt om voor zes maanden te tekenen zeg je meteen ‘ja, ik wil jullie helpen’. Mijn taak is nu om de club de komende zes maanden zo goed mogelijk vooruit te helpen.”



Solskjaer begint morgen (18.30 uur) met een voor hem pikant eerste duel in de Premier League. Cardiff City is in Wales de tegenstander. Bij die club was Solskjaer in 2014 een half jaar trainer. De voormalig 67-voudig international van Noorwegen wil zich dan ook eerst richten op die wedstrijd voordat hij het wil hebben over een eventuele eindrangschikking in de top vier van Engeland. ,,Die doelstelling ga ik hier nu niet zetten. Ik moet eerst mijn principes overbrengen op de spelers zodat ze weten hoe ze moeten spelen. Daarna kijken we naar de resultaten.”