Solskjaer vreest schoppartij, Guardiola snapt daar niets van

Pep Guardiola, manager van Manchester City, reageerde met verbazing op de taal van Solskjaer. ,,Heeft hij gezegd dat we hun enkels zullen breken? Hoe moeten we dat doen als we 65 of 70 procent balbezit hebben? Mijn team is niet zo, helemaal niet zelfs", aldus de Spaanse coach, die eerder al geruchten moest ontkennen dat hij zijn team opdraagt expres tactische overtredingen te maken om counters te voorkomen. ,,In de tien seizoenen dat ik manager ben, ben ik nog nooit aan een wedstrijd begonnen met het idee om expres overtredingen te maken. Nog nooit.”



,,Natuurlijk", vervolgt hij. ,,In voetbal maak je soms overtredingen, omdat de acties soms heel snel gaan. Maar ik heb nooit gezegd dat we opzettelijk de tegenstander moeten uitschakelen.”



Solskjaer heeft vooraf een oproep gedaan richting arbiter Andre Marriner: ,,We moeten de bal één of twee keer raken. Als je vaker de balt raakt, krijg je een schop. Het is dan aan de scheidsrechter om zijn verantwoording te nemen.” Guardiola: ,,Ik denk niet dat die oproep succes heeft. Wij zijn geen team dat schoppen uitdeelt.”