Solskjaer was voorbestemd voor Manchester United

Door Wietse Dijkstra



Door de 0-2 bij Newcastle United trad de 45-jarige Noor deze week in de voetsporen van Matt Busby. Solskjaer is na de legendarische Schot - Manchester United-manager van 1945 tot 1969 - pas de tweede trainer van de club die zijn eerste vier competitiewedstrijden heeft gewonnen. Geen wonder dat de aanhang wegloopt met de ex-spits, die vorige maand de tijdelijke opvolger van de ontslagen José Mourinho werd.



Volgens Britse media is Juventus-trainer Massimiliano Allegri nog altijd de belangrijkste kandidaat om United volgend seizoen te leiden. Solskjaer keert komende zomer normaal gesproken terug naar zijn vaderland, waar zijn contract bij Molde nog doorloopt tot 2021. Maar als het aan de interim-trainer ligt, tekent hij straks bij in Manchester. ,,Ik wil niet meer weg hier’’, sprak hij na de overwinning in Newcastle.



Dat Solskjaer het ooit voor het zeggen zou krijgen bij United was min of meer voorbestemd. Alex Ferguson wees hem zeven jaar geleden al aan als zijn opvolger op Old Trafford. De Schot zat toen zelf nog op de bank, maar had al wel een mening over hoe het ooit verder moest met de club na zijn onvermijdelijke pensioen.