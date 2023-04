Son maakt 100e Premier League-doelpunt op weergaloze wijze

RC Lens voert druk op bij koploper PSG, Noa Lang wint met Club Brugge en ziet Seraing degraderen

RC Lens is koploper Paris-Saint-Germain tot op drie punten genaderd in de Ligue 1. De club uit het noorden van Frankrijk won thuis met 2-1 van RC Strasbourg en is op 63 punten gekomen.