Sørloth helpt Leipzig in 92ste minuut aan spectaculaire zege in Istanboel

Atalanta met Hateboer, De Roon en Lammers op eigen veld onderuit tegen Hellas Verona

28 november Atalanta heeft in de Serie A de derde nederlaag geleden. Hellas Verona was in Bergamo met 0-2 te sterk voor de ploeg van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers, die allen speeltijd kregen.