Southampton boekt spectaculaire zege bij Aston Villa, mooie vrije trappen Ward-Prowse

Alzheimer Engelse wereldkam­pi­oen Nobby Stiles op 78-jarige leeftijd overleden

30 oktober Norbert Peter Stiles, beter bekend als Nobby Stiles, is op 78-jarige leeftijd overleden. Net als Bobby Charlton werd Stiles in 1966 wereldkampioen met Engeland en won hij twee jaar later de Europa Cup I met Manchester United. Stiles sleet zijn laatste jaren in een verpleeghuis in Manchester, nadat hij als zovelen van zijn generatie was getroffen door Alzheimer.