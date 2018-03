Southgate: Videoscheidsrechter geeft discussie, geen duidelijkheid

Arbiter Aytekin raadpleegde videobeelden en legde de bal op de stip. De penalty werd benut en de eindstand bepaald op 1-1, tot ongenoegen van Southgate. ,,Je kunt over dit geval blijven discussiëren. De videoscheidsrechter is er om duidelijkheid te scheppen. Dat is in dit geval niet aan de orde."



Tarkowski stond bij het sprintduel op de voet van Chiesa, maar volgens Southgate gaat Chiesa al naar de grond voordat er contact is. ,,Dit is absoluut geen penalty", vindt ook Tarkowski zelf.



Southgate: ,,Het systeem kan een succes zijn, maar alleen bij gevallen waarbij videobeelden echt duidelijkheid kunnen scheppen en geen discussie opleveren. Bovendien moet er beter gecommuniceerd worden wat er gebeurt en waarom. Als we de videoscheidsrechter tegen Nederland hadden gehad, zouden we een penalty hebben gekregen en Nederland een rode kaart. Voorlopig werkt de videoscheidsrechter nog niet verhelderend."