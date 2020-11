Southgate wil vijf wissels in Engeland: ‘Wachten op ernstige blessures’

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft vanwege de coronapandemie tijdelijk de regels aangepast, zodat iedere trainer vijf in plaats van drie keer per wedstrijd kan wisselen. De clubs uit de Premier League stemden daar voorafgaand aan dit seizoen echter tegen.

,,Wij konden zondag tegen België vijf keer wisselen en dat hebben we in de slotfase ook vier keer gedaan, maar de clubs hebben die optie niet”, zei Southgate. ,,Wat is er nodig om dat te veranderen? Tegen België liepen een paar spelers lichte blessures op, maar wat gaan we doen? Wachten tot we heel veel ernstige blessures krijgen?”