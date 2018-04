Southgate ziet keeper Hart blunderen

De dertigjarige Engelsman was lang de vaste nummer één onder de lat bij de nationale ploeg, maar in de aanloop naar het WK nemen de twijfels toe. Bondscoach Gareth Southgate heeft met Jordan Pickford, Jack Butland, Fraser Forster en Nick Pope meer goede keepers achter de hand. Met Southgate in Londen op de tribune ging Hart tegen Stoke in de fout.



De keeper liet een schot van Xherdan Shaqiri los, waardoor de attente Peter Crouch de bal kon intikken. ,,In de eerste helft pakte hij twee vergelijkbare schoten, het was daarom verrassend dat hij deze bal los liet'', zei manager David Moyes. ,,Maar goed, als keeper kan dat wel eens gebeuren. Vorige week tegen Chelsea had hij een paar geweldige reddingen en zei ik tegen hem: goed gedaan. Ik heb het niet overdreven, want ik verwacht gewoon van Joe dat hij dit kan. Nu zal ik tegen hem zeggen: dat had je beter moeten doen.''