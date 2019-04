Spaanse bond bevestigt nieuw format Supercopa de España

Op 8 januari 2020 begint de eerste editie met de eerste halve finale. De tweede halve eindstrijd is een dag later. De finale staat gepland op 12 januari. De verwachting is dat de Supercopa buiten Spanje wordt afgewerkt, de bond deed daar nog geen uitspraken over.



In het geval dat de bekerfinalist eerste of tweede is geworden in La Liga dan zal de nummer drie ook meedoen aan de supercup. FC Barcelona en Valencia staan in de bekerfinale. Omdat Barcelona kampioen is geworden zal Real Madrid als nummer drie ook meedoen aan de supercup. Nummer twee Atlético Madrid completeert het viertal.