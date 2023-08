‘Spaanse bondscoach Vilda verliest elf stafleden vanwege rel rond voorzitter’

Manchester United breekt per direct met in opspraak geraakte Mason Greenwood: ‘Ik heb fouten gemaakt’

Manchester United en Mason Greenwood gaan per direct uit elkaar, zo heeft de club bevestigd in een statement. De 21-jarige Engelsman speelt al ruim een jaar niet meer, nadat hij verdachte was geworden in een verkrachtingszaak. Zijn contract liep tot medio 2025, maar is in goed overleg ontbonden.