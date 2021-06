Spaanse kranten hebben geen twijfels meer: ‘Memphis wordt snel gepresenteerd door Barcelona’

Oran­je-opponent Noord-Macedonië boekt ruime zege op Kazachstan

4 juni Noord-Macedonië, binnenkort een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het Europees kampioenschap voetbal, heeft in een oefenwedstrijd ruim gewonnen van Kazachstan. In Skopje werd het 4-0.