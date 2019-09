Spaanse kranten lovend over De Jong: ‘Barça mag zich in de handen wrijven’

De krant AS was ook lovend voor De Jong. Het noemde de oud-Ajacied een middenvelder waar Barça, samen met Arthur, de komende tien jaar op kan bouwen. Ook de Madrileense krant Marca had goede woorden over voor De Jong. ‘Frenkie de Jong is nu al beslissend. Het was een festival in de eerste minuten tegen Valencia. Hij is brutaal, scherp, snel en voert de druk op. In Camp Nou mogen ze zich in de handen wrijven.’