Spaanse media bewieroken ‘machine’ Frenkie de Jong: ‘Een 10, de kwaliteit spatte ervan af!’

De opmerking was indirect een kritiekpuntje naar het spel van De Jong van de voorbije weken, waarin hij vooral als verdediger actief was in de door Koeman gehanteerde speelwijze. ,,Tegen Athletic kwam hij veel beter uit de verf", meldde Marca, die kopte dat De Jong een maquina was, een machine. ,,Wat een optreden van Frenkie! Hij was echt overal te vinden. Hij genoot, hij dartelde, hij speelde, hij scoorde, hij liet anderen spelen en hij bereidde doelpunten voor. Meer kun je niet doen! De kwaliteit spatte ervan af.”