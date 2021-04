Spaanse media en Koeman vol lof over De Jong: ‘Hij verblindt, dit is al Frenkie’s Barça’

Frenkie de Jong krijgt na zijn optreden van afgelopen weekeinde in de gewonnen wedstrijd tegen Villarreal bovenal positieve kritieken vanuit de Spaanse media. Ook zijn eigen trainer bij FC Barcelona, Ronald Koeman is uitermate te spreken over zijn speler.

,,Voor mij is deze Frenkie beter dan destijds bij Ajax. De Nederlandse competitie is ook niet te vergelijken met La Liga", stelt Koeman. ,,Er is hier veel meer concurrentie en het niveau ligt hoger. Hij is heel belangrijk voor het team en doet het ontzettend goed.”

Diario Sport roemt De Jong voor zijn optreden tegen Villerreal. De krant omschrijft de international als een elegante voetballer die telkens voor de hoogste versnelling kiest. ,,Hij liet zijn aanvallende versie zien. Een speler die steun aan de aanvallers geeft en degene die zich continu voor het vijandelijke doel meldt.” Zijn veelzijdigheid wordt als een groot pluspunt gezien. ,,Hij kan verschillende posities innemen en laat op het veld verschillende dingen zien. Daarnaast heeft hij een verbazingwekkende lichaamsbouw.”

,,Met zijn optreden verdiende hij eigenlijk een doelpunt", vervolgde Diario Sport. Maar de 23-jarige middenvelder liet zondag tegen Villarreal twee uitgelezen kansen onbenut. ,,Dit keer faalde hij", luidde de simpele conclusie van Diario Sport. Marca voegde eraan toe: ,,Hij was verantwoordelijk voor een onverklaarbare misser.” Dat is eigenlijk ook direct de enige kritische noot die door de Spaanse sportkrant wordt gekraakt.

Marca vervolgt: ,,Zijn doorbraak is het verhaal van het seizoen.” De Jong wordt door de Spanjaarden bestempeld als El Crack. ,,Zijn optreden tegen Villarreal was opnieuw top. Hij is een van de belangrijkste spelers van dit Barcelona geworden.” De lezers van Marca vonden De Jong in een online stemming achter Antoine Griezmann (twee doelpunten) en Óscar Mingueza de beste speler van de wedstrijd.

Ook Diario Sport ziet De Jong uitgroeien tot een sleutelspeler in de ploeg van trainer Koeman. ,,Dat dit Barcelona steeds meer het Barcelona van De Jong wordt, dat is wel duidelijk.” De kop boven het verhaal van het Spaanse medium was dan ook alleszeggend: ‘De Jong verblindt, dit is al Frenkie’s Barça’.

Dankzij de overwinning (2-1) van Barcelona op Villarreal en de misstappen van koploper Atlético Madrid en andere achtervolger Real Madrid heeft Koeman & co nu alles in eigen hand in de strijd om de Spaanse titel. De Catalaanse topclub moet een achterstand van twee punten op Atlético zien goed te maken, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld dan de Madrilenen. Barcelona kan aanstaande donderdag bij een overwinning op Granada de koppositie in La Liga overnemen.

