Spaanse media kritisch op Barça, maar sparen De Jong

Die 6 komt van de krant Sport : ,,Hij is niet bang voor de strepen die Valverde hem gegeven heeft en probeerde, mét en zonder bal, de ploeg te ordenen. Verantwoordelijk en intens, ontbrak het hem aan steun en ontsnappingsroutes”, schrijft de krant, die net als iedereen verrast was dat coach Ernesto Valverde vaste krachten als Busquets en Rakitic op de bank liet starten. ,,Valverde zorgde voor een revolutie. Alles was anders, met De Jong als de nieuwe baas in de machinekamer. Maar er was te veel chaos, het ontbrak aan controle over de bal”, oordeelt El Periódico .

Lijn van Napoli

,,Ik wilde met het middenveld doorgaan op de lijn van het duel tegen Napoli”, legde Valverde na afloop uit. Met exact dezelfde ploeg won Barça dat laatste oefenduel met 4-0, en De Jong was een van de besten van het veld.



Maar in San Mamés, het stadion van Athletic, was de tegenstander minder meewerkend dan de Napolitanen. ,,Binnen twee minuten had De Jong de échte Liga ontdekt, niet die in de reisgidsen staat. Hij zag waar hij was beland toen hij de eerste overtreding incasseerde van Raúl García, die als missie had hem af te stoppen en hem direct een boodschap meegaf”, schrijft La Vanguardia in zijn verslag.



Die korte en felle dekking door García wordt ook door El Mundo Deportivo als grootste ‘pech’ voor Frenkie beschouwd. ,,Hij voelde zich ongemakkelijk. Raúl García gaf hem al in de eerste minuut een trap, zonder bal in de buurt, en stond dicht op hem. Maar De Jong vroeg, ondanks alles, met karakter om de bal, oefende druk uit, maar kon het spel niet zo leiden als hij graag had gewild.”