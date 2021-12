Spaanse media na remise Barça: ‘Afwezigheid Memphis toont prioriteit: een nieuwe spits’

Op bezoek bij Sevilla speelde FC Barcelona gisteren voor de zevende keer in dit seizoen gelijk (1-1) . De ploeg van trainer Xavi nam het vijandelijke doel niet eerder zo vaak onder vuur als in Zuid-Spanje. Het leverde slechts één treffer op en dat valt ook op in de Spaanse media.

‘Het probleem dat Xavi niet kan tackelen’, kopt de Spaanse sportkrant Marca. Hiermee doelt het dagblad op het spitsenprobleem. Memphis is geblesseerd, net als Ansu Fati en Martin Braithwaite. Sergio Agüero is gestopt met voetballen vanwege hartritmestoornissen. Dus blijft Luuk de Jong als enige spits over. In geval van nood heeft Xavi Ferran Jutglá van FC Barcelona B overgeheveld naar de selectie. ,,De afwezigheid van Memphis, clubtopscorer, benadrukt het spitsenprobleem. Zelfs hij verkeerde niet in bloedvorm, maar kon wel een doelpunt maken.”



Luuk de Jong kon Marca niet overtuigen. ,,Luuk de Jong is de tegenpool van wat een spits van Barça moet leveren. De nul voordelen die hij heeft, hebben ertoe geleid dat Xavi moet teruggrijpen op een speler van FC Barcelona B. Hij is een tijdelijke noodoplossing.” Met de transferperiode op komst lijkt helder wat er moet gebeuren in Camp Nou: een spits aantrekken. ,,De prioriteit van Barça is duidelijk en Xavi heeft alvast zijn letter aan de Drie Koningen geschreven. Negen valt...”

Sport lichtte vooral de prestatie van Frenkie de Jong uit. De middenvelder van FC Barcelona kreeg de laatste tijd kritiek te verduren vanwege zijn vertoonde spel. Trainer Xavi stelde de Nederlander gewoon op tegen Sevilla en liet hem negentig minuten staan. De conclusie van de sportkrant na de wedstrijd: ,,Na de rode kaart van Jules Koundé kwam Frenkie de Jong meer in het vijandelijke gebied, hoewel hij sloom was in zijn acties. Hij schitterde niet, maar heeft wel een positieve bijdrage gehad in de serieuze krachtmeting in Pizjuán.”

,,Bij de Catalanen ontbrak het aan talent en stootkracht om hun superioriteit aan Sevilla, geplaagd door blessures en na het rood van Koundé, te bekronen", schrijft El Pais. Het dagblad ziet Barça groeien in de jacht op Rayo Vallecano. ,,Maar nog altijd mist het team body, talent en tijd om het kampioenskandidaten zoals Sevilla te verslaan. Zelfs als daar de beste spelers ontbreken.”

Met een man meer wilde Xavi in de slotfase de overwinning forceren. Hij bracht Luuk de Jong in als extra spits. ,,Op een paar schoten na was er geen enkele manier om Bono (keeper Sevilla, red.) te verslaan", schreef de krant. ,,Barça weet nu waar het aan schort.” Inderdaad: een spits die doelpunten maakt.

Mundo Deportivo schreef na afloop een analyse over de kraker in Zuid-Spanje. De sportkrant zag dat 'Xavi nogmaals aantoonde te geloven in Frenkie de Jong’. Het dagblad concludeerde dat ‘Barça over een talentvolle jeugd beschikt die een wedstrijd nog kan lezen’. ,,Ze zijn nog niet scherpzinnig en profiteren nog niet van de momenten om rivalen af te straffen.” De slotzin: ,,Als ze spelen zoals tegen Sevilla en het team versterken in januari dan dan is Xavi in staat om het niveau te verhogen en beter te spelen met Dani Alves als rechtsback en Aurajo als centrumverdediger.”

