Spaanse media zien ‘Erling Haaland in dwangbuis’: ‘Real Madrid temde een reus’

met samenvattingHet onmogelijk geachte bleek gisteravond tóch mogelijk: Erling Haaland werd afgestopt. In de halve finale van de Champions League slaagde Real Madrid erin het Noorse doelpuntenfenomeen uit te schakelen, zagen ook de buitenlandse media. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel .

Haaland was dit seizoen in 47 wedstrijden al 51 keer trefzeker, maar kwam tegen Real Madrid nauwelijks in het spel voor. De spits had zelfs minder balcontacten (21) dan Manchester City-doelman Ederson (29). Haaland haalde bovendien slechts tweemaal de trekker over, maar kon Real-keeper Thibaut Courtois daarmee niet in paniek brengen.

In Spanje was daar veel bewondering voor. ‘Erling Haaland, bevroren in Bernabéu’, tweette Marca met een foto van Haaland in het ijs. ‘Het Bernabeu vreesde hem en de eerste paar keer dat hij de bal aanraakte, ontlokte hij geroezemoes op de tribune, maar toen kwam Haaland tot niets’, aldus Marca. ‘Hij werd perfect bedwongen door Antonio Rüdiger. Haaland werd opgegeten in Bernabéu, een reus werd getemd.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Spaanse El Pais zag eveneens dat de Noorse aanvaller nauwelijks in het spel voorkwam. ‘Haaland werd zo goed gekooid door Rüdiger’, schreef de krant. ‘Real Madrid omsingelde Haaland en ondermijnde zijn ruimtes. Haaland is ontketend in de Premier League en heeft daarom een dwangbuis nodig.’

Mundo Deportivo zag dat Rüdiger als ‘schaduw’ van Haaland opereerde. ‘Het Noorse beest kwam er simpelweg niet aan te pas. Toch zegt het niets voor de return. De Noor blijft altijd dreigend en zijn scorend vermogen neemt niet af.’

Volledig scherm Erling Haaland schiet, maar zijn schot wordt geblokt door David Alaba. © AP

Ook in Engeland werd geconstateerd dat Haaland zijn kwaliteiten niet kon tonen. ‘Rüdiger was zijn schaduw, een schaduw die klauwde en worstelde, het spel prachtig las en geen centimeter toegaf’, aldus Daily Mail. Manchester Evening News beoordeelde zijn optreden met een 6. ‘Hij had amper zicht op het doel, maar de twee keren dat hij dat deed, was hij gemakkelijk te stoppen.’

The Sun was vooral onder de indruk van Kevin De Bruyne. ‘Het maakt niet uit hoeveel doelpunten Erling Haaland dit seizoen scoort, of hoeveel records hij uit de geschiedenisboeken wist. Kevin De Bruyne blijft de ultieme speler van Manchester City , de man die hen waarschijnlijk een Treble zal bezorgen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reactie Pep Guardiola

Coach Pep Guardiola nam het na afloop van de wedstrijd op voor zijn aanvalsleider. ,,De ruimtes tussen de centrale verdedigers en de vleugelverdedigers waren bezet, dus was het niet makkelijk voor Erling. Hij heeft hard gewerkt en wat kansjes gekregen, maar helaas kon hij zijn stempel niet drukken’', zei de Spaanse coach na afloop. Zijn collega Carlo Ancelotti zag dat het strijdplan werkte. ,,Verdedigend waren we goed’’, zei Ancelotti tegen BT Sports. ,,Rüdiger was uitstekend tegenover Haaland.’’

Haaland zal volgende week revanche willen nemen. Dankzij fraaie goals van Vinícius Júnior en Kevin De Bruyne eindigde de eerste halve finale in een 1-1 gelijkspel. De return wordt volgende week om 21.00 uur afgewerkt in het Etihad Stadium. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de finale op 10 juni in Istanboel. Daarin is AC Milan of Inter de tegenstander.

Poll Wie wint de Champions League? AC Milan

Inter

Manchester City

Real Madrid Wie wint de Champions League? AC Milan (3%)

Inter (2%)

Manchester City (69%)

Real Madrid (26%)

Champions League

Bekijk hier alle uitslagen en het programma van het seizoen 2022-2023.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Champions League