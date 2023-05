Spaanse politie doet aanhoudingen vanwege racisme tegen Vinícius Júnior

Met samenvatting Erik ten Hag met United bijna zeker van CL-ticket dankzij acrobati­sche goal Casemiro en misstap Liverpool

Manchester United heeft opnieuw een grote stap gezet richting de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag overtuigde op bezoek bij Bournemouth niet, maar won wel met 0-1 in het zuiden van Engeland. Liverpool deed op zijn beurt niet wat het moest doen, waardoor één puntje in de laatste twee duels genoeg is voor plaatsing voor Champions League-voetbal na de zomer.