Spanje in shock: dit bizarre bedrag verdient Lionel Messi

De publicatie van El undo gaat viraal. Presidentskandidaat Victor Font reageerde al op Twitter. ,,Messi heeft elke euro die Barcelona heeft uitgekeerd volledig verdiend. Hij heeft ons niet geruïneerd. Integendeel. Hij is de beste voetballer in de geschiedenis en we willen dat hij voor altijd bij ons blijft.”



Het is nog steeds niet duidelijk wat Messi na komende zomer gaat doen. Zijn naam zingt rond in Parijs (PSG) en Manchester (City). Ook een nieuw contract met Barcelona is niet uitgesloten. Hij is in elk geval transfervrij.