Spanje maakt zich op voor zinderend einde van La Liga: dit staat er op het spel

Door Edwin Winkels



Op 1 maart nam Real Madrid in een rechtstreeks duel de leiding over van FC Barcelona, door de aartsrivaal overtuigend met 2-0 te verslaan. Een week later was een nog altijd kwakkelend Barça weer koploper, na een 1-0 zege op Real Sociedad, dankzij een eenzame strafschop van Messi, terwijl de Koninklijke in Sevilla bij Betis onderuitging. Enkele dagen later ging Spanje op slot; het land zou zwaar door de coronapandemie worden getroffen, met meer dan 27.000 doden tot gevolg.